В Мангистау начинают реализацию нефтегазового проекта по освоению трех месторождений
Об этом сегодня, 22 февраля, сообщил Нурлану Ногаеву генеральный директор ТОО Kalamkas-Khazar Operating Курмангазы Есказиев, передает пресс-служба акима Мангистауской области.
По словам генерального директора ТОО Kalamkas-Khazar Operating Курмангазы Есказиева, компания планирует приступить к разработке месторождения в казахстанском секторе Каспийского моря.
Ожидается, что первый баррель нефти будет добыт в 2028 году. Строительные работы его морской платформы планируют начать в конце 2024 года. Работы по проектированию будут вестись в 2023 году.
Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
"6 февраля был подписан улучшенный модельный контракт на разработку месторождения. В сам проект будут привлечены 6 млрд долларов прямых инвестиций. На первоначальном этапе обустройства проекта будет создано две тысячи новых рабочих мест. Ожидается, что добыча начнется в 2028 году и будет составлять 4 млн тонн нефти в год".Курмангазы Есказиев
Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
Аким области Нурлан Ногаев отметил, что данный масштабный проект позволит повысить экономический потенциал не только Мангистау, но и страны в целом.
"Как отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев, мы должны использовать большой опыт наших компаний в нефтяной промышленности и поддерживать новые инициативы. Это большая возможность и ответственность для нас. Данный проект открывает путь к подготовке специалистов, отвечающих мировым стандартам, создает новые рабочие места и окажет благоприятный мультипликативный эффект на социально-экономическое развитие региона. При этом нефтяные компании должны уделять особое внимание тому, чтобы не нанести вред морской флоре и фауне".Нурлан Ногаев
Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
Иностранным стратегическим партнером КМГ выступает российская нефтяная компания "Лукойл". Как отметил Курмангазы Есказиев, достижению договоренностей помогла разработка улучшенного модельного контракта (УМК) в сфере недропользования для сложных проектов по разведке и добыче углеводородов.
"Kalamkas-Khazar Operating создана в этом году специально для освоения месторождений "Каламкас-море" и "Хазар" на шельфе Каспийского моря. Благодаря поручению президента был подписан улучшенный модельный контракт. Планируется строительство морских платформ из стальных конструкций в 64 км от берега на структуре "Каламкас-море". Общие запасы участка по структуре "Каламкас-море" и "Хазар" составляет 81 млн тонн нефти. Кроме того, нами планируется открытие офиса в Актау. В дальнейшем будут проведены работы и на сухопутной морской части Каспийского моря".Курмангазы Есказиев