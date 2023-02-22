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Землетрясение зафиксировали в 439 километрах от Алматы

линия Фото: pexels
22 февраля в 16:25 по алматинскому времени зарегистрировали землетрясение. Эпицентр расположен в 439 км на юго-восток от Алматы на территории Китая, сообщает Zakon.kz.

Сведения о землетрясении предоставила Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК. 

  • Энергетический класс землетрясения 11.6;
  • Магнитуда MPV 5.3;
  • Координаты эпицентра 42.10° с.ш. 82.05° в.д;
  • Глубина 15 км;
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

20 февраля новое мощное землетрясение зафиксировано на территории турецкой провинции Хатай на границе с Сирией. 

В тот же день землетрясение произошло в Китае. 

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