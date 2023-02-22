Землетрясение зафиксировали в 439 километрах от Алматы

Фото: pexels

22 февраля в 16:25 по алматинскому времени зарегистрировали землетрясение. Эпицентр расположен в 439 км на юго-восток от Алматы на территории Китая, сообщает Zakon.kz.

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