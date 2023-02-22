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Изменились требования к претендентам на стипендию "Болашак"

Изменились требования к претендентам на стипендию "Болашак" Фото: bolashak.gov.kz
C 2023 года к претендентам на присуждение стипендии "Болашак" усилены требования, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется на сайте программы, теперь кандидаты для участия в конкурсном отборе по "Болашаку" должны подтвердить знание иностранного языка.

"Претенденты при подаче заявлений должны представить сертификат о сдаче экзамена по иностранному языку. К примеру, при обучении на английском языке поступающие в магистратуру должны иметь сертификат IELTS с результатом как минимум 6.0 из 9.0, TOEFL: PBT 498 из 677, IBT 60 из 120, кандидаты для прохождения стажировки сертификаты IELTS 5.0, TOEFL: PBT- 417, IBT - 35, DET 75", – говорится в сообщении.
Изменились требования к претендентам на стипендию

Фото: bolashak.gov.kz

По словам председателя правления АО "Центр международных программ" Олжаса Сакенова, в этом году усовершенствованы правила конкурсного отбора по программе "Болашак".

"Эта мера принята для повышения качественного состава кандидатов. Претенденты по программе "Болашак" должны подтвердить высокий уровень знания иностранного языка. Исключение составляют казахстанцы, поступающие в докторантуру зарубежного вуза", – отметил он.

С 2020 года в конкурсе на присуждение стипендии "Болашак" могут участвовать только претенденты с наличием безусловного приглашения от ведущих зарубежных вузов, за исключением кандидатов квотных категорий. Также обязательно наличие сертификата о сдаче экзамена по государственному языку КАЗТЕСТ с уровнем В1 и выше.

В 2023 году для обучения по программе "Болашак" выделено 555 стипендий. Из них 395 стипендий распределены по программам магистратуры/резидентуры, 50 – докторантуры, 110 стипендий – для прохождения стажировки.

Процесс приема документов и конкурсного отбора полностью автоматизирован. Это обеспечило прозрачность присуждения международной стипендии. Претенденты подают заявки и проходят все этапы отбора, не выезжая из региона.

Ранее сообщалось, что с 2023 года срок обязательной трудовой отработки сокращен на один год стипендиатам "Болашака", имеющим грант на академическое обучение от зарубежного вуза, работодателя или организации.

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