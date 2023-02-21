Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Все детские сады Казахстана проверят после ЧП в школе Петропавловска

Все детские сады Казахстана проверят после ЧП в школе Петропавловска Фото: primeminister.kz
Какие уроки извлекли из нападения девятиклассника на школьников в Петропавловске, рассказала на пресс-конференции в СЦК директор Департамента дошкольного образования Министерства просвещения РК Наталья Жумадильдаева, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, Минпросвещения будет выявлять дошкольные организации, которые не имеют видеокамер или других средств защиты детей. Она отметила, что сегодня уже существует приказ министра просвещения, в котором прописаны все требования, вплоть до того, какая должна быть модель камер видеонаблюдения.

"К сожалению, на сегодня далеко не все организации соблюдают эти требования. Безусловно, уроки извлекает каждый, кто непосредственно работает в дошкольной организации. Что касается контроля, с нашей стороны прорабатываются меры, чтобы проверить все дошкольные организации на соответствие всем правилам безопасного содержания детей".Наталья Жумадильдаева

Как отметила директор Департамента дошкольного образования, после того, как будут выявлены организации, которые не имеют либо видеокамер, либо других средств защиты детей, с местными исполнительными органами, НПП будут прорабатываться меры для того, чтобы каждая организация соответствовала безопасному содержанию детей.

"Мы настаиваем, чтобы все требования дошкольными организациями, независимо от ведомства и вида собственности, исполнялись. Потому что речь идет о жизни детей".Наталья Жумадильдаева

Нормы по безопасности школьных и дошкольных организаций приняли еще 2019 году. По словам Натальи Жумадильдаевой, в них есть и оговорки, касающиеся регионов с повышенной опасностью - города республиканского значения, столица, областные центры.

Новость по теме

После ЧП в Петропавловске во всех школах страны проведут проверки безопасности

13 февраля 2023 года девятиклассник одной из школ Петропавловска принес на занятия в школу топор и нож, в результате чего были ранены трое детей. По данному факту заведено уголовное дело. 15 февраля стало известно, что девятиклассник арестован на два месяца.

Читайте также

Минпросвещения: Растет спрос на детские сады с казахским языком обучения

Байден и Путин выступят с речами 21 февраля

Казахстанцев подозревают в подделке документов в Южной Корее

Жадра Жулмухаметова
Министерство просвещения РК Казахстан Петропавловск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан опубликовала совместное фото с сыном и Raim, сделанное на сырға салу
Ерке Есмахан опубликовала совместное фото с сыном и Raim, сделанное на сырға салу
В Алматы прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
В Алматы прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
Сотрудники Антикора требовали от акимов сельских округов взятки
Сотрудники Антикора требовали от акимов сельских округов взятки
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний «Керуен» запустило мобильное приложение «Needhelp»
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний "Керуен" запустила мобильное приложение Need Нelp
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления