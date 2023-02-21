Все детские сады Казахстана проверят после ЧП в школе Петропавловска

Какие уроки извлекли из нападения девятиклассника на школьников в Петропавловске, рассказала на пресс-конференции в СЦК директор Департамента дошкольного образования Министерства просвещения РК Наталья Жумадильдаева, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, Минпросвещения будет выявлять дошкольные организации, которые не имеют видеокамер или других средств защиты детей. Она отметила, что сегодня уже существует приказ министра просвещения, в котором прописаны все требования, вплоть до того, какая должна быть модель камер видеонаблюдения.

"К сожалению, на сегодня далеко не все организации соблюдают эти требования. Безусловно, уроки извлекает каждый, кто непосредственно работает в дошкольной организации. Что касается контроля, с нашей стороны прорабатываются меры, чтобы проверить все дошкольные организации на соответствие всем правилам безопасного содержания детей". Наталья Жумадильдаева

Как отметила директор Департамента дошкольного образования, после того, как будут выявлены организации, которые не имеют либо видеокамер, либо других средств защиты детей, с местными исполнительными органами, НПП будут прорабатываться меры для того, чтобы каждая организация соответствовала безопасному содержанию детей.

"Мы настаиваем, чтобы все требования дошкольными организациями, независимо от ведомства и вида собственности, исполнялись. Потому что речь идет о жизни детей". Наталья Жумадильдаева

Нормы по безопасности школьных и дошкольных организаций приняли еще 2019 году. По словам Натальи Жумадильдаевой, в них есть и оговорки, касающиеся регионов с повышенной опасностью - города республиканского значения, столица, областные центры.

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