В Астане таксист сбил девочку и скрылся с места происшествия
Фото: pixabay
В столице водитель такси совершил наезд на 9-летнюю девочку и скрылся с места ДТП, сообщает Zakon.kz.
С заявлением о наезде в полицию обратилась мама
пострадавшей девочки.
Полицейские, просмотрев камеры видеонаблюдения установили номер автомобиля Chevrolet. Водителем оказался 24-летний мужчина. В момент наезда он перевозил пассажиров.
В настоящее время проводится дознание.
"По итогам второго дня ОПМ “Безопасная дорога” стражами порядка выявлено около 1400 нарушений ПДД, в числе которых 25 фактов за управление транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, 10 фактов выезда на встречную полосу, 60 фактов пользование телефоном при управлении ТС, порядка 165 фактов за непристегнутый ремень безопасности и т.д. Вместе с тем, полицейские зарегистрировали 27 фактов ДТП, в которых водители транспортных средств скрылись с места происшествия". Пресс-служба МВД РК
Ранее стали известно, что в страшной аварии в Актюбинской области погибли отец и трое детей.
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