В Астане таксист сбил девочку и скрылся с места происшествия

Фото: pixabay

В столице водитель такси совершил наезд на 9-летнюю девочку и скрылся с места ДТП, сообщает Zakon.kz.

С заявлением о наезде в полицию обратилась мама пострадавшей девочки.

Полицейские, просмотрев камеры видеонаблюдения установили номер автомобиля Chevrolet. Водителем оказался 24-летний мужчина. В момент наезда он перевозил пассажиров. В настоящее время проводится дознание. "По итогам второго дня ОПМ “Безопасная дорога” стражами порядка выявлено около 1400 нарушений ПДД, в числе которых 25 фактов за управление транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, 10 фактов выезда на встречную полосу, 60 фактов пользование телефоном при управлении ТС, порядка 165 фактов за непристегнутый ремень безопасности и т.д. Вместе с тем, полицейские зарегистрировали 27 фактов ДТП, в которых водители транспортных средств скрылись с места происшествия". Пресс-служба МВД РК Ранее стали известно, что в страшной аварии в Актюбинской области погибли отец и трое детей.

Следите за новостями zakon.kz в: