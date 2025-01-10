Водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП в Жетысуской области

Утром 10 января 2025 года водитель совершил смертельный наезд на пешехода и скрылся с места в Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

В полиции рассказали, что инцидент произошел на территории Ескельдинского района. Водитель неустановленного автомобиля, направляясь по улице Ескелди би в поселке Карабулак, допустил наезд на пешеходов, которые шли по обочине, после чего скрылся с места происшествия. Один из пешеходов от полученных травм скончался на месте происшествия.

"Полицейские, получив сообщение о происшествии, начали поиски. По горячим следам задержан и заключен под стражу водитель автомобиля марки "Тойота", оказавшийся 37-летним местным жителем. Начато досудебное расследование с установлением всех обстоятельств происшествия", – отметили в ведомстве.

Полиция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила и быть внимательными на дорогах.

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