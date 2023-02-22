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Обновленную версию законопроекта о масс-медиа представят в марте

Обновленную версию законопроекта о масс-медиа представят в марте Фото: primeminister.kz
Журналисты и представители Министерства информации и общественного развития обсудили проект закона о масс-медиа, который, по мнению ряда СМИ, ограничивает права журналистов, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Facebook написал председатель ассоциации Кемельбек Ойшыбаев.

"В последнее время в СМИ и соцсетях часто пишут об этом законопроекте, задают вопросы, которые остаются неотвеченными, в результате возник определенный вакуум по вопросам, которые поднимаются в обществе. Национальная медиа- ассоциация взяла на себя инициативу и организовала конференцию по обсуждению острых вопросов". Председатель Национальной медиа-ассоциации Кемельбек Ойшыбаев

Кемельбек Ойшыбаев отметил, что первым делом обсудили предусмотренные в проекте закона требования к СМИ и журналистам согласовывать материалы с уполномоченным органом при освещении чрезвычайных ситуаций. Многие отметили неработоспособность данного требования, так как при задержке согласования материала данные о событии будут терять актуальность и может создаваться паника среди населения в связи с отсутствием какой-либо информации. Данный пункт многие назвали вводом цензуры. Министерство восприняло эти доводы и озвучило, что сейчас уже прорабатывается возможность исключения данного пункта или существенной корректировки.

Вторым острым вопросом при обсуждении было исключение из законопроекта пункта о вводе срока давности при предъявлении к СМИ и журналистам иска с требованием опровержения, удаления или изменения материала.

"Представитель министерства Жасулан Умиралиев также отметил, что министерство услышало общественность, разделяет необходимость введения этого пункта, и сообщил, что ведомство работает над возвратом пункта в законопроект". Председатель Национальной медиа-ассоциации Кемельбек Ойшыбаев

Участники обсуждения высказали мнение, что процедуры выдачи, отзыва должны быть четко расписаны с учетом международного опыта, чтобы потом пресс-карта не стала препоном для работы журналистов.

Также на конференции затронули вопросы необходимости отнесения YouTube-каналов к СМИ, регулирования интернет ТВ-стримов и так далее. Министерство обещало рассмотреть озвученные предложения.

Обновленный законопроект МИОР планирует завершить к началу марта и показать общественности.

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