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Житель ЗКО слепил из снега полицейскую машину

Житель ЗКО слепил Фото: Instagram/policebqo
Житель села Достык ЗКО Надир Куанаев слепил патрульную автомашину из снега. Автомобиль получился очень похожим, в нем есть даже подсветка фар и мигалки, сообщает Zakon.kz.

По словам Надира, жителя села Достык, сам он в полиции никогда не служил и сделал служебное авто исключительно из уважения к стражам порядка.

"Я – законопослушный гражданин, отношусь к сотрудникам полиции с большим уважением, к чему и призываю всех граждан. Работа полицейских очень сложная и опасная, эти люди стоят на страже нашей безопасности. Все мы должны знать и помнить об этом". Надир Куанаев

Стоит отметить, что это не первая его работа. В прошлом году он удивил всех, слепив из снега копию белой мечети Уральска, а ранее – гоночный автомобиль.


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