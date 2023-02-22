Житель ЗКО слепил из снега полицейскую машину
Фото: Instagram/policebqo
Житель села Достык ЗКО Надир Куанаев слепил патрульную автомашину из снега. Автомобиль получился очень похожим, в нем есть даже подсветка фар и мигалки, сообщает Zakon.kz.
По словам Надира, жителя села Достык, сам он в полиции никогда не служил и сделал служебное авто исключительно из уважения к стражам порядка.
"Я – законопослушный гражданин, отношусь к сотрудникам полиции с большим уважением, к чему и призываю всех граждан. Работа полицейских очень сложная и опасная, эти люди стоят на страже нашей безопасности. Все мы должны знать и помнить об этом". Надир Куанаев
Стоит отметить, что это не первая его работа. В прошлом году он удивил всех, слепив из снега копию белой мечети Уральска, а ранее – гоночный автомобиль.
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