#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.4
598.13
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.4
598.13
6.55
Происшествия

Подросток на авто на полной скорости влетел в полицейскую машину в Мангистау

ДТП, Мангистау, полиция , фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 19:10 Фото: lada.kz
В селе Бейнеу Мангистауской области камеры видеонаблюдения зафиксировали момент столкновения патрульного автомобиля с легковым автомобилем Toyota Camry, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, авария произошла 25 ноября.

На кадрах видно, что Toyota на высокой скорости въезжает в служебный автомобиль полиции. По информации Департамента полиции Мангистауской области, за рулем легковушки находился 17-летний подросток.

Родители несовершеннолетнего привлечены к административной ответственности за то, что допустили управление транспортом лицом, не достигшим установленного возраста, а также за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

В результате ДТП пострадавших нет. По факту происшествия назначена служебная проверка.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Шесть человек погибли в ДТП близ Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
14-летний мопедист на полной скорости влетел в легковушку в Алматы
15:44, 05 июля 2024
14-летний мопедист на полной скорости влетел в легковушку в Алматы
Жуткая авария со смертельным исходом произошла в Мангистау
15:54, 09 февраля 2025
Жуткая авария со смертельным исходом произошла в Мангистау
В Шымкенте автомобиль на большой скорости влетел в дерево
14:07, 03 марта 2024
В Шымкенте автомобиль на большой скорости влетел в дерево
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: