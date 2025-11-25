Подросток на авто на полной скорости влетел в полицейскую машину в Мангистау
Фото: lada.kz
В селе Бейнеу Мангистауской области камеры видеонаблюдения зафиксировали момент столкновения патрульного автомобиля с легковым автомобилем Toyota Camry, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Lada.kz, авария произошла 25 ноября.
На кадрах видно, что Toyota на высокой скорости въезжает в служебный автомобиль полиции. По информации Департамента полиции Мангистауской области, за рулем легковушки находился 17-летний подросток.
Родители несовершеннолетнего привлечены к административной ответственности за то, что допустили управление транспортом лицом, не достигшим установленного возраста, а также за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.
В результате ДТП пострадавших нет. По факту происшествия назначена служебная проверка.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Шесть человек погибли в ДТП близ Алматы.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript