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Судимый за убийство павлодарец задержан за серию грабежей

Судимый за убийство павлодарец задержан за серию грабежей Фото: polisia.kz
В Павлодаре задержан мужчина, подозреваемый в серии грабежей и мошенничеств, сообщает Zakon.kz.

37-летнего горожанина оперативники задержали в одном из гостиничных комплексов Павлодара.

Установлено, что жертв подозреваемый выбирал через соцсети, где те выставляли объявления о продаже или покупке имущества. Находя предлог, он встречался с продавцом или покуптелем и похищал имущество или деньги.

"В случае, если не удавалось похитить путем обмана, подозреваемый похищал имущество открытым путем". Начальник криминальной полиции ДП области Балгабай Капаров

Стоит отметить, что задержанный ранее был судим за совершение тяжких преступлений. В 2004 году судом Павлодара был признан виновным в совершении убийства, ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы.

"В настоящее время оперативниками установлена причастность задержанного к трем фактам мошенничества и двум грабежам. Кроме этого, полицейские устанавливают и других потерпевших, пострадавших от действий задержанного. Подозреваемый водворен в ИВС УП Павлодара. По данным фактам проводится досудебное расследование по ст. 190 и 191 УК РК". Начальник криминальной полиции ДП области Балгабай Капаров

Ранее в Павлодаре конфликт между знакомыми закончился огнестрельным ранением 43-летнего мужчины.

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