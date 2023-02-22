Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Украина будет бойкотировать Чемпионат мира по боксу из-за участия России и Беларуси

Украина будет бойкотировать чемпионат мира по боксу из-за участия России и Беларуси Фото: Ukrainian Boxing Federation
Женская и мужская боксерские национальные команды не поедут на Чемпионат мира-2023 из-за допуска к соревнованиям белорусских и российских спортсменов, сообщает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

Об этом в среду 22 февраля написало украинское издание "Общественное. Спорт".

Вице-президент Федерации бокса Украины Олег Ильченко заявил: "Наши спортсмены и представители Федерации бокса Украины не выступают там, где будут выступать представители России и Беларуси".

Ранее стало известно, что несколько европейских стран, среди которых Польша, Швеция, Швейцария, Чехия и Великобритания, а также США и Канада, приняли решение пропустить турнир. В американской команде заявили, что участие россиян в Чемпионате мира нарушит санкции Международного олимпийского комитета (МОК) и принципы честной игры.

Женский чемпионат мира запланирован на март 2023 года в Нью-Дели (Индия), мужской турнир должен пройти в мае в Ташкенте (Узбекистан).

Ранее стало известно, что чемпион UFC Ислам Махачев может сразиться с Шавкатом Рахмоновым.

Читайте также

Министр юстиции разъяснил поправки в Закон "О нотариате"

Обновленную версию законопроекта о масс-медиа представят в марте

Главное за день: дисквалификация Игоря Сона, визит Энтони Блинкена в Казахстан

Константин Вноровский
Россия Беларусь Украина
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Ерке Есмахан показала родителей Raim
пособие
Пособия-2023: сколько получают многодетные казахстанские семьи
певец, любовь
Григорий Лепс о новой возлюбленной: Она немножечко моложе меня, лет на 30
изменились правила перевозки пассажиров и грузов
В Казахстане изменились правила авиаперевозки пассажиров и багажа
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления