Украина будет бойкотировать Чемпионат мира по боксу из-за участия России и Беларуси

Женская и мужская боксерские национальные команды не поедут на Чемпионат мира-2023 из-за допуска к соревнованиям белорусских и российских спортсменов, сообщает Zakon.kz.

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Об этом в среду 22 февраля написало украинское издание "Общественное. Спорт".

Вице-президент Федерации бокса Украины Олег Ильченко заявил: "Наши спортсмены и представители Федерации бокса Украины не выступают там, где будут выступать представители России и Беларуси".

Ранее стало известно, что несколько европейских стран, среди которых Польша, Швеция, Швейцария, Чехия и Великобритания, а также США и Канада, приняли решение пропустить турнир. В американской команде заявили, что участие россиян в Чемпионате мира нарушит санкции Международного олимпийского комитета (МОК) и принципы честной игры.

Женский чемпионат мира запланирован на март 2023 года в Нью-Дели (Индия), мужской турнир должен пройти в мае в Ташкенте (Узбекистан).

Ранее стало известно, что чемпион UFC Ислам Махачев может сразиться с Шавкатом Рахмоновым.