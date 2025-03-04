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Все о теннисе

Теннис на колясках: сборная Казахстана сыграла в азиатской квалификации к чемпионату мира

Теннис на колясках: сборная Казахстана сыграла в азиатской квалификации к чемпионату мира , фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 10:40 Фото: ktf.kz
Отборочный турнир азиатской квалификации к чемпионату мира прошел в Коломбо (Шри-Ланка). В соревнованиях принимали участие мужская и женская команды Казахстана по теннису на колясках, сообщает Zakon.kz.

Мужская сборная страны играла в группе с Ираком и Ираном. Женская – вместе с Японией, Индией и Китайским Тайбэем.

Нашим теннисистам с ограниченными физическими возможностями не удалось пробиться в финальный этап командного чемпионата мира.

Главное – казахстанские теннисисты-колясочники получили хороший опыт игры с сильнейшими соперниками Азии.

Теннис на колясках в Казахстане развивается с 2022 года, и попадание на отборочный турнир к чемпионату мира – это уже большое достижение.

По итогам этих состязаний Айжан Бутимбаева впервые в истории вошла в топ-100 мирового рейтинга ITF среди игроков-колясочников. Казахстанка занимает 92-ю строчку. Ее соратница по команде Жанат Умуткулова – 130-я.

Ранее воспитанник актюбинской школы тенниса 13-летний Ахмади Маханов стал чемпионом турнира серии Tennis Europe "Супер" категории среди игроков до 14 лет, который прошел в Стокгольме.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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