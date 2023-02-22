Полиция Астаны составила рейтинг безопасности увеселительных заведений

Информационный сервис "Рейтинг безопасности увеселительных заведений" разработан ДП города Астаны при поддержке Палаты предпринимателей "Атамекен" и компании "Астана Инновейшн", сообщает Zakon.kz.

Проект запущен в пилотном режиме. В основу взята необходимость налаживания партнерских отношений с представителями бизнес-сообщества с учетом поручений главы государства о глубинной перестройке отношений в триаде “гражданин-общество-государство”.

"Рейтинг носит исключительно рекомендательный характер, не влечет привлечения к ответственности и не направлен на оказание административного давления на бизнес". Начальник Управления местной полицейской службы ДП города Астаны Арман Айтмагамбетов

По его словам, в рейтинге отражаются принимаемые владельцами меры по обеспечению комфорта и безопасности граждан. Во внимание принимается наличие видеонаблюдения, специализированной охраны, тревожной кнопки, уличного освещения, систем и средств пожаротушения, запасных выходов. Все эти меры предназначены для стимулирования предпринимателей заботиться о своих клиентах и обеспечить их безопасное пребывание.



За прошедший год из развлекательных заведений поступило более 16 тысяч звонков, на каждый из которых направлены сотрудники полиции.

Так, 610 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, совершено свыше 700 краж и более 300 иных правонарушений. Помимо этого, порядка 5 тысяч человек обратились за помощью в связи с различными конфликтными ситуациями и скандалами, произошедшими в увеселительных заведениях.

Приложение размещено на площадке Smart Astana, где предприниматели могут самостоятельно зарегистрироваться и внести необходимые сведения. После обработки данных они будут включены в рейтинг.

Ранее стало известно, что житель ЗКО слепил из снега полицейскую машину.