Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Полиция Астаны разыскивает пропавшего без вести 21-летнего акмолинца

Полиция Астаны разыскивает пропавшего без вести 21-летнего акмолинца Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Полицейские разыскивают 21-летнего жителя Акмолинской области, выехавшего 13 февраля из Кокшетау в Астану и с тех пор не выходившего на связь, сообщает Zakon.kz.

20 февраля УП города Кокшетау обратился 48-летний горожанин с заявлением о пропаже его сына Божантаева Рахмана Жаслановича, 2002 г.р., который 13 февраля выехал в Астану и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

По словам отца, сын приехал в гости из столицы 6 февраля и уехал 13 февраля, после чего перестал выходить на связь.

Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы черные.


Полиция Астаны разыскивает пропавшего без вести 21-летнего акмолинца

Фото: Telegram/POLISIA.KZ


На поиски без вести пропавшего ориентирован личный состав УП Кокшетау и приданные силы. Ориентировки с приметами молодого человека направлены во все территориальные подразделения ДП Акмолинской области, в ДП соседних областей.

Создана специальная группа из числа опытных сотрудников, которая будет проводить поисковые мероприятия в столице. К поиску пропавшего подключили и волонтеров.

Всем, кто владеет какой-либо информацией местонахождении Божантаева Р.Ж., просят незамедлительно сообщить по телефону: 87786453579, 87028779255, 8(7162)257805 или 102.

Ранее полиция Астаны составила рейтинг безопасности увеселительных заведений.

Читайте также

Судимый за убийство павлодарец задержан за серию грабежей

В Астане таксист сбил девочку и скрылся с места происшествия

Константин Вноровский
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Ерке Есмахан показала родителей Raim
пособие
Пособия-2023: сколько получают многодетные казахстанские семьи
певец, любовь
Григорий Лепс о новой возлюбленной: Она немножечко моложе меня, лет на 30
изменились правила перевозки пассажиров и грузов
В Казахстане изменились правила авиаперевозки пассажиров и багажа
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления