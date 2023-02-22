Полиция Астаны разыскивает пропавшего без вести 21-летнего акмолинца

Полицейские разыскивают 21-летнего жителя Акмолинской области, выехавшего 13 февраля из Кокшетау в Астану и с тех пор не выходившего на связь, сообщает Zakon.kz.

20 февраля УП города Кокшетау обратился 48-летний горожанин с заявлением о пропаже его сына Божантаева Рахмана Жаслановича, 2002 г.р., который 13 февраля выехал в Астану и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

По словам отца, сын приехал в гости из столицы 6 февраля и уехал 13 февраля, после чего перестал выходить на связь.

Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы черные.





Фото: Telegram/POLISIA.KZ





На поиски без вести пропавшего ориентирован личный состав УП Кокшетау и приданные силы. Ориентировки с приметами молодого человека направлены во все территориальные подразделения ДП Акмолинской области, в ДП соседних областей.

Создана специальная группа из числа опытных сотрудников, которая будет проводить поисковые мероприятия в столице. К поиску пропавшего подключили и волонтеров.

Всем, кто владеет какой-либо информацией местонахождении Божантаева Р.Ж., просят незамедлительно сообщить по телефону: 87786453579, 87028779255, 8(7162)257805 или 102.

Ранее полиция Астаны составила рейтинг безопасности увеселительных заведений.