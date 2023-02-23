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После землетрясения в Турции задержан 341 человек

После землетрясения в Турции задержан 341 человек Фото: МЧС РК
Часть задержанных подозревают в нарушениях при строительстве, остальные проходят по делам о мародерстве, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, 564 человека подозревают в нарушениях норм строительства домов в районах, пострадавших при землетрясении. 160 из числа подозреваемых задержаны. Часть подозреваемых все еще находится в розыске, сообщает генеральная прокуратура стран, пишет турецкое издание TRТ.

По делам о кражах и мародерстве задержан 181 человек. Всего подозреваемыми названы 282 человека. Фактов мародерства выявлено 351, сообщают в полиции.

Случаи мародерства, которые участились в районах разрушений после землетрясения турецких провинций, приостановили работы поисково-спасательных бригад из разных стран мира, сообщалось ранее.

Землетрясение в Турции, которые произошло утром 6 февраля, по последним данным, унесло более 43,5 тысяч человек. 20 февраля в стране были зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 6,4 на границе с Сирией.

Мария Мельникова
Землетрясения в Турции Турция
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