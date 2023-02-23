К 15 годам приговорили мужчину за убийство бывшей жены в Кыргызстане

Суд приговорил местного жителя к 15 годам тюрьмы за убийство бывшей жены в торговом центре на глазах у детей, сообщает Zakon.kz.

Оглашение состоялось в Каракольском городском суде. Подсудимого признали виновным, судья постановил лишить его свободы на 15 лет. Об этом сообщил местный правозащитник. Как отмечает он в своем посте, государственный обвинитель в ходе судебного заседания потребовал для подсудимого пожизненное заключение.

Родные погибшей женщины не согласны с приговором и намерены его обжаловать.

Известно, что убийство произошло в ноябре 2022 года в одном из торговых центров, на детской площадке. Мужчина подошел сзади к бывшей жене и перерезал ей горло на глазах у детей и ее матери. Затем он вонзил нож в себя, его удалось спасти.

12 февраля стало известно о приговоре в отношении 64-летнего жителя Иссык-Кульской области, которого приговорили к 11 годам колонии за изнасилование девочки-инвалида.