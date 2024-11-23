В Актобе мужчина осужден за избиение бывшей жены и детей

Суд в Актобе вынес приговор местному жителю, который в состоянии алкогольного опьянения избил бывшую супругу и несовершеннолетних детей, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента полиции Актюбинской области, мужчина, находясь под воздействием алкоголя, пришел к дому своей бывшей семьи, где устроил скандал. В ходе конфликта он применил физическую силу к своим детям и ударил их мать, пытавшуюся их защитить.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 109-1 Уголовного кодекса РК (побои). Задержанный был помещен в изолятор временного содержания, а следственными органами проведены все необходимые процессуальные действия, включая назначение и проведение экспертиз.

21 ноября суд признал мужчину виновным в нанесении побоев двум и более лицам, в том числе заведомо несовершеннолетним. Приговором суда он получил административный арест сроком на 45 суток.

Кроме того, суд установил особые условия для осужденного: ему запрещено употребление алкоголя и наркотиков, а также он обязан трижды в месяц отмечаться в органах внутренних дел. Также на год наложен запрет на любые контакты с потерпевшими.

Ранее сообщалось о другом приговоре. 20 ноября вынесли приговор мужчине, который под видом покупателя авто встретился с жительницей Актобе и убил ее.