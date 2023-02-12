В Кыргызстане к 11 годам приговорили мужчину за изнасилование ребенка-инвалида

Районный суд Иссык-Кульской области приговорил жителя региона к 11 годам колонии за изнасилование 16-летней девочки с ДЦП, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают местные СМИ, пострадавшей девочке 16 лет, у нее диагноз ДЦП. О случившемся стало известно после того, как заявление в полицию написала мама. Однако возбудить дело оказалось непросто, не смотря на беременность девочки.

10 февраля суд вынес приговор 64-летнему соседу пострадавшей семьи. Его признали виновным и осудили на 11 лет.

Известно, что насилие длилось с 2021 года, об этом сообщают правозащитники.

6 января в Талдыкоргане Специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес вердикт в отношении 37-летнего мужчины, подозреваемого в развращении малолетней дочери. Его приговорили к 20 годам лишения свободы.