Пищевые отходы в Актобе будут перерабатывать мухи и их личинки

В Актобе австралийские мухи и их личинки начнут перерабатывать пищевые отходы, из насекомых после станут производить комбикорм, сообщает Zakon.kz.

Насекомых уже завезли из австралийских лесов в специально созданные тропические условия западно-казахстанского Актобе. Здесь для разведения личинок создали инсектарий. Питаются экзотические мухи и их личинки отходами со стола. Из самих насекомых затем производят концентрат для комбикорма, которым кормят домашнюю птицу и скот, передает AlmatyTV.

"Все основано на природных ресурсах, мы все прекрасно знаем, что мухи являются санитарами, просто в нашем случае, мы все это сделали в масштабах большого производства, но и для этого чтобы производить огромное количество яиц, для развития личинок нам приходится содержать инсектарий, она эндемик, никаких страшных вещей она не делает, можно не бояться, измельчаем, выделяем жир". Бекежан Каиргалиев, предприниматель

Проектом заинтересовались в СПК "Актобе". Там сообщили, что запуск проекта намечен на сентябрь 2023 года.

Технология поможет избавится от огромного количества мусора, который вывозят на полигоны, считают экологи.

"В зависимости от времени года пищевые отходы составляют от 40 до 70% нашего мусорного ведра, поэтому огромное количество образуется не только в домах жителей, но и в хореке, это все, что мы не доели, что испортилось, это огромное количество пищевых отходов, которые теперь будут превращаться в полезное сырье". эко- консультант Айман Сексенова

Обрабатывающая промышленность Казахстана несет потери из-за слабого регулирования рынка обработки вторичного сырья. Отечественный бизнес бьет в колокола, призывая государство принять срочные меры по его поддержке. Казахстанские переработчики на сегодня загружены максимум на 15-20% и несут убытки, говорят эксперты. Для решения проблемы переработничи решили объединиться и создать ассоциацию.

