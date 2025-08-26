#АЭС в Казахстане
Мир

В США выявили случай заражения человека личинками мясной мухи

Природа, насекомое, асфальт, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 07:40 Фото: pexels
25 августа Министерство здравоохранения и социальных служб США сообщило, что в стране зафиксирован первый случай заражения человека плотоядным паразитом "мясная муха", сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, паразит – личинка мясной мухи – может опустошать стада крупного рогатого скота и заражать домашних животных. Он широко распространен в некоторых районах Центральной Америки.

Самки маленьких паразитических мух, также известные как Cochliomyia hominivorax, могут откладывать яйца в любых теплокровных животных, которые затем вылупляются, выпуская сотни личинок мясной мухи.

Центры по контролю и профилактике заболеваний и Департамент здравоохранения штата Мэриленд 4 августа подтвердили, что человек, недавно посетивший Сальвадор, заразился "мясной мухой".

Департамент здравоохранения Мэриленда сообщил, что житель выздоровел "от инфекции, а расследование подтвердило отсутствие признаков передачи инфекции другим лицам или животным".

"Это первый случай заболевания человека миазом мясной мухи (паразитарное заражение личинками мух), связанный с путешествием из страны, затронутой вспышкой заболевания, выявленный в Соединенных Штатах", – заявила представитель Министерства здравоохранения и социальных служб США Эмили Г. Хиллиард.

В 1980-х и 1990-х годах в Центральной Америке наблюдались серьезные вспышки заболевания, которое удалось ликвидировать с большими затратами, однако в последние два года оно вновь появилось.

В планах – разведение миллиардов стерильных мух и распыление их с воздуха над южным Техасом и Мексикой в ​​ надежде остановить распространение паразита.

Стерилизованные самцы спариваются с самками, но из яиц не вылупляются личинки. В конечном итоге популяция сокращается и вымирает. Этот метод сработал в 1960-х годах, когда в США произошла последняя вспышка мясной мухи.

Инфицирование человека может привести к летальному исходу, но случаи редки и в большинстве случаев поддаются лечению.

Ранее сообщалось, что 8 актюбинцев попали в инфекционную больницу после заказа еды на дом.

Аксинья Титова
