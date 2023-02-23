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Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Таджикистане, толчки ощущались в Алматы

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Таджикистане Фото: Zakon.kz
Подземные толчки зафиксированы в Таджикистане на границе с Китаем, сообщает Zakon.kz.

Землетрясение произошло 06:37 по времени Алматы 23 февраля. Как сообщают сейсмологи, магнитуда составила 7. В Алматы толчки ощущались в 2-3 балла.

"Эпицентр землетрясения расположен в 696 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана", — сказано в сообщении казахстанских сейсмологов.

  • Энергетический класс землетрясения: 16.0
  • Магнитуда: MPV 7.0.
  • Глубина: 20 км.
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): 2-3 балла в Алматы.

Серия подземных толчков зафиксирована в разных странах в последние дни. Так 22 февраля в 16:25 по алматинскому времени зарегистрировали землетрясение. Эпицентр расположен в 439 км на юго-восток от Алматы на территории Китая, магнитуда составила 5,3.

21 февраля подземные толчки магнитудой 5,3 были зафиксированы в Иране. Эпицентр находился в 111 км от Бендер-Аббаса на глубине 21,3 км.

20 февраля еще одно мощное землетрясение зафиксировано на территории турецкой провинции Хатай на границе с Сирией. Его магнитуда составляет 6,4.

Днем ранее, 19 февраля, на территории Турции случились толчки, их магнитуда составила 5,2.

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