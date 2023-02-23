Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Таджикистане, толчки ощущались в Алматы
Землетрясение
произошло 06:37 по времени Алматы 23 февраля.
Как сообщают сейсмологи, магнитуда составила 7. В Алматы толчки ощущались в 2-3 балла.
"Эпицентр землетрясения расположен в 696 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана", — сказано в сообщении казахстанских сейсмологов.
- Энергетический класс землетрясения: 16.0
- Магнитуда: MPV 7.0.
- Глубина: 20 км.
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): 2-3 балла в Алматы.
Серия подземных толчков зафиксирована в разных странах в последние дни. Так 22 февраля в 16:25 по алматинскому времени зарегистрировали землетрясение. Эпицентр расположен в 439 км на юго-восток от Алматы на территории Китая, магнитуда составила 5,3.
21 февраля подземные толчки магнитудой 5,3 были зафиксированы в Иране. Эпицентр находился в 111 км от Бендер-Аббаса на глубине 21,3 км.
20 февраля еще одно мощное землетрясение зафиксировано на территории турецкой провинции Хатай на границе с Сирией. Его магнитуда составляет 6,4.
Днем ранее, 19 февраля, на территории Турции случились толчки, их магнитуда составила 5,2.