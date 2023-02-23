В Казахстане молоко подорожало на 33% за год

Стоимость питьевого молока выросла на внушительные 32,9% за год. Это было рекордное годовое удорожание с начала публикации данных Бюро национальной статистики в 2011 году, сообщает Zakon.kz.

В аналогичном периоде прошлого года годовой рост цен меньше нынешнего: на 8,4% к январю 2021 года.



Заметнее всего за год выросли цены на пастеризованное молоко от 3,2% до 4% жирности: на 31,2%. Сливки подорожали на 30%, а пастеризованное молоко 2,5% жирности выросло в цене на 28,8% за год.

В разрезе регионов по итогам января 2023-го годовой рост цен на пастеризованное молоко 2,5% жирности варьировался от 14,1% в Актюбинской до 42,1% в Улытауской области. Заметный рост цен также наблюдался в Костанайской (на 38,2%) и Алматинской (на 36,2%) областях.

Самое серьезное удорожание пастеризованного молока от 3,2% до 4% жирности было отмечено в Алматы (на 43,5% за год), Северо-Казахстанской (на 43,3%) и Жетысуской (на 36,2%) областях. Наименьший рост цен зафиксировали в Актюбинской области: на 5,9% за год.

Сливки существеннее всего подорожали в Атырауской области (сразу на 57,8%), а в Северо-Казахстанской области, Шымкенте и Мангистауской области наблюдался рост цен почти в 1,5 раза. При этом стоит отметить, что в одном регионе – Акмолинской области – сливки подешевели, но лишь на 1,9% за год.

По итогам января питьевое молоко в среднем по Казахстану подорожало на 1,4% за месяц. По сравнению с январем 2022 года темпы месячного роста цен ускорились вдвое (было 0,7%). При этом это самое незначительное месячное удорожание в секторе с марта 2022 года, пишет Energyprom.kz.



Цены на продовольствие в Казахстане остаются "стабильно высокими", следует из обзора региональных журналистов Zakon.kz.





