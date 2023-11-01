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Молоко подорожало в Казахстане

Молоко подорожало в Казахстане Фото: pixabay
С начала 2023 года цена на питьевое молоко в Казахстане выросла на 20 процентов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на аналитиков.

Специалисты Energyprom.kz 1 ноября 2023 года уточняют, что по итогам сентября 2023 года молочные продукты подорожали на 16,1% за год.

В региональном разрезе наибольший рост цен был в:

  • Западно-Казахстанской области: на 24,7% за год.
  • Кызылординской области (плюс 24,3% за год).
  • Улытауской области (плюс 23,7%).

Примечательно, что наименьшее годовое удорожание было отмечено в Алматинской области: на 10%.

Молоко подорожало в Казахстане

Фото: energyprom.kz

Также в отчете говорится о том, насколько именно подорожали молочные продукты питания:

  • питьевое молоко – на 20%;
  • консервированное молоко – на 26,4%;
  • творог – на 11,8%;
  • твердый сыр – на 10,7%;
  • кисломолочные продукты – на 15,7%.

В свою очередь среди кисломолочных продуктов:

  • кефир подорожал на 17,5%;
  • сметана – на 16,6%;
  • йогурт – на 9,8%.

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Инфляция в Казахстане: в каких регионах заметнее всего подорожали продукты

10 октября 2023 года зампредседателя Национального банка Берик Шолпанкулов рассказал, какие продукты и услуги подорожали в стране.

По его словам, продовольственная инфляция замедлилась до 11,4%. Помогло замедление роста цен на хлебобулочные изделия и крупы, молочные продукты, мясо и сахар. Снизили цены и производители продуктов питания в сфере сельского хозяйства.

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