Молоко подорожало в Казахстане

С начала 2023 года цена на питьевое молоко в Казахстане выросла на 20 процентов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на аналитиков.

Специалисты Energyprom.kz 1 ноября 2023 года уточняют, что по итогам сентября 2023 года молочные продукты подорожали на 16,1% за год.

В региональном разрезе наибольший рост цен был в:

Западно-Казахстанской области: на 24,7% за год.

Кызылординской области (плюс 24,3% за год).

Улытауской области (плюс 23,7%).

Примечательно, что наименьшее годовое удорожание было отмечено в Алматинской области: на 10%.

Фото: energyprom.kz

Также в отчете говорится о том, насколько именно подорожали молочные продукты питания:

питьевое молоко – на 20%;

консервированное молоко – на 26,4%;

творог – на 11,8%;

твердый сыр – на 10,7%;

кисломолочные продукты – на 15,7%.

В свою очередь среди кисломолочных продуктов:

кефир подорожал на 17,5%;

сметана – на 16,6%;

йогурт – на 9,8%.

Материал по теме Инфляция в Казахстане: в каких регионах заметнее всего подорожали продукты

10 октября 2023 года зампредседателя Национального банка Берик Шолпанкулов рассказал, какие продукты и услуги подорожали в стране.

По его словам, продовольственная инфляция замедлилась до 11,4%. Помогло замедление роста цен на хлебобулочные изделия и крупы, молочные продукты, мясо и сахар. Снизили цены и производители продуктов питания в сфере сельского хозяйства.