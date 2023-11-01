Молоко подорожало в Казахстане
Специалисты Energyprom.kz 1 ноября 2023 года уточняют, что по итогам сентября 2023 года молочные продукты подорожали на 16,1% за год.
В региональном разрезе наибольший рост цен был в:
- Западно-Казахстанской области: на 24,7% за год.
- Кызылординской области (плюс 24,3% за год).
- Улытауской области (плюс 23,7%).
Примечательно, что наименьшее годовое удорожание было отмечено в Алматинской области: на 10%.
Фото: energyprom.kz
Также в отчете говорится о том, насколько именно подорожали молочные продукты питания:
- питьевое молоко – на 20%;
- консервированное молоко – на 26,4%;
- творог – на 11,8%;
- твердый сыр – на 10,7%;
- кисломолочные продукты – на 15,7%.
В свою очередь среди кисломолочных продуктов:
- кефир подорожал на 17,5%;
- сметана – на 16,6%;
- йогурт – на 9,8%.
10 октября 2023 года зампредседателя Национального банка Берик Шолпанкулов рассказал, какие продукты и услуги подорожали в стране.
По его словам, продовольственная инфляция замедлилась до 11,4%. Помогло замедление роста цен на хлебобулочные изделия и крупы, молочные продукты, мясо и сахар. Снизили цены и производители продуктов питания в сфере сельского хозяйства.