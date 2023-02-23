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Землетрясение произошло в Жетысуской области

землетрясение Фото: Freepik
Эпицентр землетрясения расположен в 424 км на северо-восток от города Алматы в Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

23 февраля в 08:01:28 сеть сейсмических станций СОМЭ МЧС РК зарегистрировали землетрясение.

  • Эпицентр землетрясения расположен в 424 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.
  • Энергетический класс землетрясения: 10.3.
  • Магнитуда MPV: 4.1.
  • Координаты эпицентра: 45.76° с.ш. 80.88° в.д.
  • Глубина: 10 км.

Сведений об ощутимости не поступало.

Незадолго до этого казахстанские сейсмологи зафиксировали третье за ночь землетрясение на территории Таджикистана – на этот раз магнитудой 5,7. Ранее в Таджикистане произошло два землетрясения магнитудой 7 и 5,6, соответственно. Толчки от первого землетрясения ощущались в Алматы и Шымкенте.

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Данияр Кунафин
Жетысуская область Казахстан
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