Землетрясение произошло в Жетысуской области
Фото: Freepik
Эпицентр землетрясения расположен в 424 км на северо-восток от города Алматы в Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.
23 февраля в 08:01:28 сеть сейсмических станций СОМЭ МЧС РК зарегистрировали землетрясение.
- Эпицентр землетрясения расположен в 424 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.
- Энергетический класс землетрясения: 10.3.
- Магнитуда MPV: 4.1.
- Координаты эпицентра: 45.76° с.ш. 80.88° в.д.
- Глубина: 10 км.
Сведений об ощутимости не поступало.
Незадолго до этого казахстанские сейсмологи зафиксировали третье за ночь землетрясение на территории Таджикистана – на этот раз магнитудой 5,7. Ранее в Таджикистане произошло два землетрясения магнитудой 7 и 5,6, соответственно. Толчки от первого землетрясения ощущались в Алматы и Шымкенте.
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