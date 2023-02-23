Землетрясение произошло в Жетысуской области

Эпицентр землетрясения расположен в 424 км на северо-восток от города Алматы в Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

23 февраля в 08:01:28 сеть сейсмических станций СОМЭ МЧС РК зарегистрировали землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 424 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.



Энергетический класс землетрясения: 10.3.

Магнитуда MPV: 4.1.

Координаты эпицентра: 45.76° с.ш. 80.88° в.д.

Глубина: 10 км.

Сведений об ощутимости не поступало.

Незадолго до этого казахстанские сейсмологи зафиксировали третье за ночь землетрясение на территории Таджикистана – на этот раз магнитудой 5,7. Ранее в Таджикистане произошло два землетрясения магнитудой 7 и 5,6, соответственно. Толчки от первого землетрясения ощущались в Алматы и Шымкенте.