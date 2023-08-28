Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Казахстане
Фото: Indiana University
Эпицентр землетрясения расположен в 274 км на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.
28 августа cетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение, сообщается на сайте "СОМЭ".
Сейсмологи отмечают, что подземные толчки случились в 20:32 часов по времени Астаны.
"Эпицентр землетрясения расположен в 274 км на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.2. Магнитуда MPV 3.7. Координаты эпицентра 44.63° с.ш. 79.69° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64) нет", – сообщили в "СОМЭ".
23 августа сейсмологи зафиксировали землетрясение в Каспийском море.
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