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Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Казахстане

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Казахстане Фото: Indiana University
Эпицентр землетрясения расположен в 274 км на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

28 августа cетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение, сообщается на сайте "СОМЭ".

Сейсмологи отмечают, что подземные толчки случились в 20:32 часов по времени Астаны.

"Эпицентр землетрясения расположен в 274 км на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.2. Магнитуда MPV 3.7. Координаты эпицентра 44.63° с.ш. 79.69° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64) нет", – сообщили в "СОМЭ".

23 августа сейсмологи зафиксировали землетрясение в Каспийском море.

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