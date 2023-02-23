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Девять пакистанцев задержали пограничники Казахстана

Девять пакистанцев задержали пограничники Казахстана Фото: пресс-служба КНБ РК
Пограничники и полицейские Казахстана задержали девять пакистанцев, сообщает Zakon.kz

Как рассказали в пресс-службе Комитета национальной безопасности РК 23 февраля, они пытались незаконно пересечь казахстанско-кыргызскую границу, чтобы попасть в Казахстан.

"В отношении задержанных уполномоченным органом начато досудебное расследование".Пресс-служба КНБ РК

18 января 2023 стало известно, что определены участки деятельности погранслужбы на казахстанско-кыргызской границе.

Со стороны Казахстана определены следующие участки: в пределах Алматинской области, Кордайский – в пределах Кордайского, Меркенского, Чуйского районов Жамбылской области. Таразский – в пределах Жуалинского, Жамбылского и Рыскуловского районов Жамбылской области.

Со стороны Кыргызстана: Иссык-Кульский – в пределах Иссык-Кульской области, Чуйский – в пределах Чуйской области, Таласский – в пределах Таласской области"

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