Девять пакистанцев задержали пограничники Казахстана
Как рассказали в пресс-службе Комитета национальной безопасности РК 23 февраля, они пытались незаконно пересечь казахстанско-кыргызскую границу, чтобы попасть в Казахстан.
"В отношении задержанных уполномоченным органом начато досудебное расследование".Пресс-служба КНБ РК
18 января 2023 стало известно, что определены участки деятельности погранслужбы на казахстанско-кыргызской границе.
Со стороны Казахстана определены следующие участки: в пределах Алматинской области, Кордайский – в пределах Кордайского, Меркенского, Чуйского районов Жамбылской области. Таразский – в пределах Жуалинского, Жамбылского и Рыскуловского районов Жамбылской области.
Со стороны Кыргызстана: Иссык-Кульский – в пределах Иссык-Кульской области, Чуйский – в пределах Чуйской области, Таласский – в пределах Таласской области"