Девять пакистанцев задержали пограничники Казахстана

Пограничники и полицейские Казахстана задержали девять пакистанцев, сообщает Zakon.kz

Как рассказали в пресс-службе Комитета национальной безопасности РК 23 февраля, они пытались незаконно пересечь казахстанско-кыргызскую границу, чтобы попасть в Казахстан.

"В отношении задержанных уполномоченным органом начато досудебное расследование". Пресс-служба КНБ РК

18 января 2023 стало известно, что определены участки деятельности погранслужбы на казахстанско-кыргызской границе.