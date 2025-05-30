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Мир

Индийские военные застрелили пакистанца, пересекавшего границу

Флаг Индии, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 05:20 Фото: freepik
Индийские пограничники застрелили пакистанца, который, по их словам, пересек международную границу и не остановился, когда его окликнули, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, стрельба произошла через две недели после начала конфликта между двумя Индией и Пакистаном, который привел к гибели более 70 человек, прежде чем было достигнуто соглашение о прекращении огня.

Пограничные силы безопасности Индии (BSF) заявили, что 24 мая вечером их войска заметили "подозрительного человека, направлявшегося к пограничному ограждению", которое находится за пределами международной границы в районе Банасканта штата Гуджарат.

"Они бросили вызов нарушителю, но он продолжал продвигаться, вынудив их открыть огонь", – говорится в заявлении пограничников.

Нарушитель был нейтрализован на месте.

Индийские штаты Гуджарат и Раджастхан, которые граничат с юго-восточной провинцией Синд в Пакистане, были центрами контрабанды наркотиков. Многие пакистанские наркоторговцы были арестованы или убиты там. В обоих штатах, а также на побережье Гуджарата в Аравийском море были изъяты наркотики на миллионы долларов.

Пакистанские чиновники, осведомленные об информации, заявили, что Индия не раскрыла настоящую личность человека и назвала заявление "расплывчатым". Пакистанские госслужащие задаются вопросом, как мужчине удалось так далеко уехать от границы в районе Банасканта. Они "расследуют убийство и личность человека".

Ранее мы писали, что Пакистан и Индия продлили взаимное закрытие воздушного пространства.

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Аксинья Титова
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