Не ОСИ и КСК: новую форму управления жилыми домами вводят в Казахстане

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 23 февраля одобрили проект закона, которым улучшается механизм управления многоквартирными жилыми домами в Казахстане. Документ направили на подпись главе государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма заложена в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства".



Представил документ депутат Сената Бауыржан Каниев.

Он отметил, что принятые в 2019 году нормы по переходу на объединение собственников имущества (ОСИ) до сих пор не реализованы в полной мере. Так, в рамках реформы по переходу на новые формы управления 85% многоквартирных жилых домов перешли на форму простого товарищества. Тогда как ОСИ выбрали всего лишь 11,5%. Более того, 1436 многоквартирных жилых домов до сих не выбрали никакие формы управления.

"Законом предусматривается ограничение по количеству квартир при образовании простого товарищества – до 30 квартир. Более того, по республике насчитывается порядка 10 211 малоквартирных домов. В таких домах ввиду малого количества квартир и дополнительных затрат по деятельности ОСИ или простое товарищество нецелесообразны. В связи с чем предлагается новая форма управления – непосредственно совместное управление. Эта форма может создаваться для домов с количеством квартир до 16". Бауыржан Каниев

Законом также вводится норма о предоставлении возможности жилищной инспекции акиматов на местах определять временную управляющую компанию сроком до одного года в случае недостижения соглашения между жильцами о выборе формы управления или их неготовности к переходу.

Кроме того, предусматривается норма, дающая возможность привлечения застройщиком управляющей компании сроком до шести месяцев до момента создания в данном доме новых форм управления объектом кондоминиума, а также регламентируется обязанность застройщика многоквартирного жилого дома в течение шести месяцев с момента регистрации многоквартирного жилого дома обеспечить безвозмездную передачу наружных инженерных сетей и сооружений многоквартирного жилого дома в коммунальную собственность.

Документом предлагается также закрепить статус парковочных мест и кладовок в качестве самостоятельных видов имущества, которое находится в индивидуальной (раздельной) собственности.

Между тем депутаты Сената в ходе обсуждения внесли норму, согласно которой, если собственником квартиры, нежилого помещения является организация с участием государства, то при уплате расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума не будет распространяться действие Закона Республики Казахстан "О государственных закупках".

Кроме того, законодательно закрепляется механизм организации и финансирования замены и ремонта лифта одного из подъездов многоквартирного жилого дома за счет бюджетных средств. При этом предусматривается возвратность бюджетных средств собственниками квартир и нежилых помещений.

Сенаторы также ввели запрет на отчуждение общего имущества объекта кондоминиума в индивидуальную собственность.

22 июня прошлого года переход от КСК в ОСИ отсрочили на год.



