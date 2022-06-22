От КСК на ОСИ: переход отсрочили на год в Казахстане

Депутаты Мажилиса согласились с поправками сенаторов в законопроект, предусматривающий продление сроков перехода от КСК на ОСИ и ПТ до 1 июля 2023 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма внесена в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы».

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Как отметил депутат Дюсенбай Турганов, внесенные Сенатом изменения и дополнения направлены на уточнение функции и состава комиссии по рассмотрению вопросов оформления недвижимости Алматы, определение организационно-правовой формы Национальной академии наук РК, а также регламентацию ее основных видов деятельности.

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Предлагается также продление сроков перехода на новые формы управления объектом кондоминиума на ОСИ и ПТ до 1 июля 2023 года.

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Также Сенатом предложено скорректировать заголовок законопроекта с учетом внесенных поправок и изложить «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы, жилищно-коммунального хозяйства и науки».

Комитет по вопросам экологии и природопользованию предлагает согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом Парламента РК в данный законопроект. Депутат Мажилиса Дюсенбай Турганов

Таким образом, документ считается в целом принятым Парламентом и направляется на подпись главе государства.

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16 июня на пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты вернули в Мажилис законопроект, в котором внесли предложение о продлении сроков перехода на ОСИ и ПТ до 1 июля 2023 года.