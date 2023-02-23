Весенний разгул: как сельчане из Алматинской области выстояли в борьбе против талых вод

В Алматинской области подтоплены порядка 50 домов поселка Узынагаш, несколько улиц оказались под водой. Сельчане спасали свое добро, скот и посевы как могли, сами нанимали технику. Ущерб еще подсчитывают, а люди боятся повторного наводнения. Корреспондент Zakon.kz увидел, как это было.

Село Узынагаш находится в 43 километрах от Алматы, это центр Жамбылского района Алматинской области. По последним данным, здесь проживают приблизительно 35 тыс. человек.

Фото: Zakon.kz

Разлив воды застал жителей села врасплох, в момент, когда все были на работе. Из-за теплой зимы паводки начались раньше обычного. К тому же положение усугубилось недавно прошедшими дождями. Сельчане, спасая свои дома, держали оборону трое суток.

Фото: Zakon.kz

Они откачивали воду, соорудили преграды из мешков с песком, вырыли каналы, чтобы пропустить талые воды. Была опасность подтопления соседних улиц.

Фото: Zakon.kz





Лужи и грязь дорог





Фото: Zakon.kz

Вода уже отступила, но места подтопления трудно не узнать. Вдоль всей улицы Боранбаева лежат мешки с песком, огромная лужа, в которой отражается голубое небо, разрытая траншея и баррикады из подручных материалов – все это было установлено местными жителями, чтобы хоть как-то остановить натиск воды, потому что помощи им ждать было не откуда. Как говорят сами пострадавшие, из администрации сельского округа до них никто так и не добрался.

К слову, аким Узынагашского сельского округа Бакыт Бейсенбеков прибыл на место ЧП к "шапочному" разбору.

Еркежан Магалиева живет в Узыганаше с рождения. Говорит, что последний раз паводки в их поселке были примерно четыре года назад. До того случая сельчане боролись с этой проблемой каждый год.

Фото: Zakon.kz





По щиколотку, по колено





Фото: Zakon.kz

"В 2018 году силами акимата была вырыта траншея, после этого было все спокойно, а вот в этом году опять история повторилась, только на этот раз проблема была намного масштабнее.

Три дня мы боролись с потопом. Сами закрывали улицу. Тут до драк доходило. Никто нам не помог, аким не приехал. Нам некуда было обращаться, трубки никто не брал. Пришлось своими силами, как могли, за свой счет заказал машину гравия. В итоге было затоплено три переулка. Вода хлынула внезапно, сверху, с горной местности, ее уровень достигал примерно 15 см. Теперь день и ночь караулим, боимся, что будит снова заливать. Плюс ко всему канализацию у всех забило", - рассказала Магалиева.

По словам женщины, больше всего на их улице пострадало овощехранилище, там воды было по колено, в буквальном смысле, все плавало.





О пострадавшем овощехранилище также рассказал местный житель Максим Расулов. По его словам, дом особо не пострадал, но склад с овощами сильно затопило.

Фото: Zakon.kz

"Это помещение я сдаю в аренду на зимнее хранение местным фермерам. После случившегося все, что там было, скорей всего пришло в негодность. Сейчас все просушим, проветрим, время покажет. Особо сильно пострадал семенной картофель, из-за воды он начал рано прорастать, теперь не знаю, что из этого получится. Теплицу тоже залило, все всходы погибли". Максим Расулов









Фото: Zakon.kz









Фото: Zakon.kz

Для устранения последствий подтопления мужчине пришлось за свой счет нанимать технику, чтобы установить защитные сооружения. Предварительная сумма ущерба, по его подсчетам, составляет около 500 тыс. тенге.







Фото: Zakon.kz

"11 КАМАЗов подсыпки привезли, плюс ко всему два дня работал трактор и экскаватор, это все наемные рабочие. В администрации района нас заверили, что делают все возможное, чтобы не допустить дальнейшего подтопления". Максим Расулов

Вода уже отступила, но еще много чего предстоит сделать. Жильцы в один голос требуют установить арыки и вырыть траншеи.

Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Снег растаявший - он вода





Фото: Zakon.kz

Со слов акима Бакыта Бейсенбекова, зима выдалась снежная и морозная. Потом резко потеплело, снег начал быстро таять, но мерзлая земля не впитывает влагу. Это и послужило причиной подтопления села.





Фото: Zakon.kz

"В течение четырех-пяти дней были проведены восстановительные работы, сельский округ оградили, в данное время угрозы паводков нет. По произошедшему будет работать выездная комиссия, которая оценит материальный ущерб, после чего всем жильцам пострадавших от паводков, все убытки будут компенсированы". Аким Узынагашского сельского округа Бакыт Бейсенбеков





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz

Со слов местной администрации, последний раз село Узынагаш затапливало талыми водами в 2018 году. Тогда весь поселок был обкопан, были проведены водоотводные работы.







Фото: Zakon.kz

"В связи с тем, что каждый год территория поселка расширяется, население увеличивается, и те площади, которые раньше не были подвержены паводкам, на сегодняшний день они уже застроены, туда и пошла вся эта вода. Поэтому там проводить работы уже не предоставлялось возможным. По этой причине было принято решение уйти почти к самому подножью гор и там все обкопать и соорудить водоотвод, чтобы увести эту воду в сторону". Бакыт Бейсенбеков

Аким уверяет, что повторение потопа полностью исключено. Теперь сброс воды будет осуществлен по каналу в речку с одноименным поселку названием - Узынагаш.



