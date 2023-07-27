Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Несколько сел Алматинской области подтоплены талыми водами

затоплены два села Фото: Zakon.kz
Два села и город Талгар оказались подтоплены в результате высокого уровня воды в ирригационных каналах Алматинской области. На месте уже работают спасатели, сообщает Zakon.kz.

Вечером 27 июля 2023 года в нескольких микрорайонах Талгара произошло подтопление дворовых участков. Уровень воды в местном ирригационном канале поднялся и образовались небольшие заторы.


"На месте работают сотрудники ГКП "Талгарирригация" и местных исполнительных органов, проводится очистка шлюзов. Ситуация на контроле у местных исполнительных органов", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в ДЧС Алматинской области.

Аналогичная ситуация в соседних селах Кендала и Туздыбастау. Спасатели продолжают работу на местах. По словам очевидцев, подтоплены несколько дворовых территорий.

Между тем, в ДЧС Алматинской области сообщили, что завтра, 28 июля, на территории региона ожидается дождь. Спасатели просят граждан не выезжать в горы и на плотину, не ставить машины под деревьями. В области все еще сохраняется угроза схода селя.

Ранее местные власти закрыли дорогу на озеро Иссык и обсерваторию Ассы-Тургень.

Читайте также

В Костанае задержали подозреваемого в смертельном ДТП

В Улытауской области разгорелся крупный пожар

Подозреваемая по делу "Оператора РОП" экстрадирована из ОАЭ В Казахстан

Азат Жумаханов
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
В Нацбанке сделали заявление по поводу бумажных 200 тенге
В Нацбанке сделали заявление по поводу бумажных 200 тенге
Казахстанцы больше не смогут зарегистрироваться в садоводческих товариществах и кооперативах
Казахстанцы больше не смогут прописаться в садоводческих товариществах и кооперативах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления