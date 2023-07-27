Несколько сел Алматинской области подтоплены талыми водами

Два села и город Талгар оказались подтоплены в результате высокого уровня воды в ирригационных каналах Алматинской области. На месте уже работают спасатели, сообщает Zakon.kz.

Вечером 27 июля 2023 года в нескольких микрорайонах Талгара произошло подтопление дворовых участков. Уровень воды в местном ирригационном канале поднялся и образовались небольшие заторы.





"На месте работают сотрудники ГКП "Талгарирригация" и местных исполнительных органов, проводится очистка шлюзов. Ситуация на контроле у местных исполнительных органов", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в ДЧС Алматинской области.

Аналогичная ситуация в соседних селах Кендала и Туздыбастау. Спасатели продолжают работу на местах. По словам очевидцев, подтоплены несколько дворовых территорий.

Между тем, в ДЧС Алматинской области сообщили, что завтра, 28 июля, на территории региона ожидается дождь. Спасатели просят граждан не выезжать в горы и на плотину, не ставить машины под деревьями. В области все еще сохраняется угроза схода селя.

Ранее местные власти закрыли дорогу на озеро Иссык и обсерваторию Ассы-Тургень.