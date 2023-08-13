Наводнение в Жетысуской области: под водой оказался 21 дом

В Жетысуской области начали подсчитывать ущерб, нанесенный в результате сильного наводнения в регионе. Под водой остались дома нескольких сел Ескельдинского района, сообщает Zakon.kz.

Сегодня в места подтопления приехал аким Жетысуской области Бейбит Исабаев. Он посетил подтопленные дома и воочию увидел последствия наводнения. Как рассказали местные жители, у многих под водой остались дома, машины и домашние животные.

Большая часть населения приобрела жилье и технику в кредит, поэтому они просят местные власти оказать им всю необходимую помощь. Аким области сообщил, что для начала нужно оценить весь ущерб.

Фото: пресс-служба акима Жетысуской области

"Создана комиссия, которая в течение недели с участием независимых экспертов подсчитает стоимость всего ущерба. В первую очередь окажем помощь тем, у кого дома остались под водой", – сказал на встрече с жителями аким области.

Между тем в МЧС РК сообщили, что подтопленных домов в Жетысуской области нет. Но справочная информация, которую подготовили для акима Бейбита Исабаева, говорит об обратном. Как оказалось, на самом деле всего дождевыми водами подтоплено 120 дворовых территорий, в том числе 21 жилой дом в двух населенных пунктах.





Отметим, всего в ликвидации последствий подтоплений были задействованы 284 человека, 44 единицы техники и 12 мотопомп. Очистка дворовых территорий от грязевой массы продолжается.

Фото: пресс-служба акима Жетысуской области

Фото: пресс-служба акима Жетысуской области

Вчера, 12 августа, обильные осадки привели к подтоплениям сразу в трех районах Жетысуской области.