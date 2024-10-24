В Алматы создали базу "Алатау" на случай разрушительного землетрясения

В Алматы Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) создана южная база "Алатау" на случай разрушительного землетрясения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов в Мажилисе 24 октября 2024 года, на территории Алматы в случае землетрясения будет развернут палаточный городок на 50 тыс. пострадавших.



"Площадка уже готова. Также будут пункты приема гуманитарной помощи и другие вспомогательные необходимые сооружения", – сказал Чингис Аринов.

Глава ведомства отметил, что на 173 гектарах земли в Турксибском районе есть подъездные пути. Там проводятся соответствующие тренировки.

"Мы предполагаем, этот вопрос еще не решен, каждому пострадавшему будет выделяться термобелье, одежда, обувь, средства защиты. На каждые 10 человек будет выдаваться медицинский комплект. Будут палатки, спальные мешки, питание на три дня", – сообщил он.

Министр добавил, что по поручению главы государства пересмотрены подходы по обеспечению сейсмической безопасности. В первую очередь, отработана система оповещения и обучение населения действиям при землетрясениях.

"В перспективе проведем модернизацию и расширим сеть сейсмологических станций", – отметил министр.

Кроме того, пересмотрены подходы к формированию государственного материального резерва. В номенклатуре заменены товары советского периода на мировые стандарты. Впервые в перечень включены медицинские чемоданы и эвакуационные рюкзаки для пострадавшего населения.

Пять дней назад сообщалось, что землетрясение зафиксировали на юго-западе от Алматы.

