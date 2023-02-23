Вице-министр по ЧС назвал особо сложный объект для спасателей в Турции

Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев рассказал о работе казахстанских спасателей на двух объектах в районе Ибрахимли города Газиантеп, сообщает Zakon.kz.

По словам Ибрагима Кульшимбаева, к выполнению работ казахстанские спасатели приступили немедленно, работы проводили в круглосуточном режиме. На месте сформировали две бригады, в которые включили кинологические расчеты и медперсонал Центра медицины катастроф.

"Первая группа обследовала два полностью разрушенных девятиэтажных дома, вторая – шестиэтажный дом, имеющий сильный наклон. Следует отметить, что наклон был в разные стороны, этот объект считался особо сложным. Сложность проведения поисково-спасательных работ была в том, что плиты, перекрытия, полы четырех этажей сложились на уровне одного этажа, расстояния между плитами были не более 25-30 см. Возможное обрушение здания создавало высокий риск повреждения соседних зданий". Ибрагим Кульшимбаев

Геометрические размеры завалов были шириной 150 метров и длиной 250 метров, высота достигала 9 метров, продолжил спикер.

Проведению работ мешала низкая температура. Афтершоки доходили до 5 баллов, всего зарегистрировали более 7 тысяч афтершоков.

Землетрясение в Турции, которое произошло утром 6 февраля, по последним данным, унесло жизни более 43,5 тысячи человек. 20 февраля в стране были зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 6,4 на границе с Сирией.