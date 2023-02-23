Могут ли частные военные компании появиться в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Заместитель министра обороны Султан Камалетдинов в кулуарах Сената 23 февраля рассказал, могут ли разрешить в Казахстане создание частных военных компаний, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Представители СМИ поинтересовались, возможно ли в Казахстане создание частных военных компаний.
"У нас нет нормативно-правовой базы для их создания. Я думаю, не нужны, потому что государство содержит Вооруженные силы, другие войска, воинские формирования, которые предназначены для обеспечения безопасности своей страны. И в Конституции нет других структур, которые бы обеспечивали безопасность".Заместитель министра обороны Султан Камалетдинов
23 февраля вице-министр обороны также рассказал, что изменилось в казахстанской армии на фоне вооруженного конфликта в Украине.
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