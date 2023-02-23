Могут ли частные военные компании появиться в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Заместитель министра обороны Султан Камалетдинов в кулуарах Сената 23 февраля рассказал, могут ли разрешить в Казахстане создание частных военных компаний, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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