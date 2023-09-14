В Казахстане будут производить военные беспилотники

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Заместитель министра обороны Султан Камалетдинов в кулуарах Сената заявил, что сейчас идет работа с турецкими компаниями по созданию совместного предприятия по производству военных БПЛА в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Анализ последних вооруженных конфликтов, по его словам, показывает актуальность применения беспилотных летательных аппаратов. "Мы это понимаем и принимаем соответствующие меры. В настоящий момент мы как приобретаем, так и разрабатываем сами. На сегодня у нас имеются БПЛА израильского производства, произведенные в КНР БПЛА, идет работа по созданию совместного предприятия с турецкими компаниями, но я думаю это более четко прокомментирует соответствующий государственный орган. Кроме того, в настоящий момент проводятся демонстрационные испытания наших разработок по БПЛА". Султан Камалетдинов Сейчас БПЛА приравнивается к расходному материалу. "Это как снаряд, ракета. Поэтому, их количество должно возрастать. Касательно бюджета: государство дает то, что может дать. Поэтому мы запрашиваем, а государство будет выделять, исходя из имеющихся экономических возможностей". Султан Камалетдинов Касым-Жомарт Токаев, выступая на Всеармейском совещании 5 мая, поручил нарастить долю современного вооружения и техники, особенно высокоточных средств поражения, беспилотников и роботизированных комплексов.

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