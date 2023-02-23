Колумбийский лыжник финишировал с окровавленными руками в гонке ЧМ

В Финляндии прошел отборочный этап мирового первенства по лыжным гонкам 2023 года. На мужской дистанции колумбийский лыжник Родриго Идеус финишировал с окровавленными руками. Он по ходу гонки падал "кувырком" несколько раз, сообщает Zakon.kz.

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Как информирует iltalehti, колумбиец в итоговом протоколе "квалификации" занял 33-е место в гонке на 10 км свободным стилем.

Он отстал от победителя данной дистанции на 5 минут и 27 секунд. Но, что самое интересное, Родриго стал лидером по падениям, он три раза переворачивался вверх ногами и получил синяки по всему телу, а обе руки были в крови. Израненный спортсмен все же смог финишировать и прокомментировать эту ситуацию.

"Со мной все в порядке. Но такое чувство, что поучаствовал в боксерском поединке. Мои лыжи были слишком быстрыми. Их смазывал один из моих товарищей по команде, он норвежец. Хорошо, что я смог встать и продолжить гонку, я не расстроен. Я доехал до конца". Родриго Идеус





Фото: Facebook/rodrigo.ideus

35-летний Родриго Идеус родился в Великобритании, однако представляет родину своих предков - Колумбию. Вообще, он является уникальным спортсменом, так как проявил свое мастерство в двух видах олимпийского спорта.







Фото: Facebook/rodrigo.ideus

В 2008 году Родриго Идеус представил Колумбию на летних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Он выступил в программе академической гребли.