Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
512.53
592.43
6.53
Спорт

Казахстанцы стартовали на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии

лыжный спорт, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 23:26 Фото: olympic.kz
В Руке (Финляндия) в эти дни проходит первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. В рамках соревнований состоялась женская гонка на 10 км с раздельным стартом, сообщает Zakon.kz.

Победу в ней одержала Фрида Карлссон из Швеции. Второй на финише была Хэйли Венг (Норвегия). Третье место заняла Моа Илар (Швеция).

Казахстанки показали следующие результаты:

  • Анна Мельник – 65 место;
  • Дарья Ряжко – 71 место;
  • Надежда Степашкина – 72 место;
  • Ангелина Шурыга – 77 место.

Ранее сообщалось, что Амир Омарханов пробился во второй полуфинал подряд на турнирах ITF Меn.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
