Казахстанцы стартовали на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии
Фото: olympic.kz
В Руке (Финляндия) в эти дни проходит первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. В рамках соревнований состоялась женская гонка на 10 км с раздельным стартом, сообщает Zakon.kz.
Победу в ней одержала Фрида Карлссон из Швеции. Второй на финише была Хэйли Венг (Норвегия). Третье место заняла Моа Илар (Швеция).
Казахстанки показали следующие результаты:
- Анна Мельник – 65 место;
- Дарья Ряжко – 71 место;
- Надежда Степашкина – 72 место;
- Ангелина Шурыга – 77 место.
Ранее сообщалось, что Амир Омарханов пробился во второй полуфинал подряд на турнирах ITF Меn.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript