Казахстанцы стартовали на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии

В Руке (Финляндия) в эти дни проходит первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. В рамках соревнований состоялась женская гонка на 10 км с раздельным стартом, сообщает Zakon.kz.

Победу в ней одержала Фрида Карлссон из Швеции. Второй на финише была Хэйли Венг (Норвегия). Третье место заняла Моа Илар (Швеция).

Казахстанки показали следующие результаты:

Анна Мельник – 65 место;

Дарья Ряжко – 71 место;

Надежда Степашкина – 72 место;

Ангелина Шурыга – 77 место.

