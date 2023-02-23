Зарплаты повысят военным летчикам, педагогам и медикам в Казахстане

Заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов в кулуарах Сената 23 февраля 2023 года сообщил, что летчикам Военно-воздушных сил, педагогам военных вузов и военным медикам повысят зарплаты более чем на 30%, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил замминистра обороны, на сегодня поддержаны предложения по повышению зарплат некоторым военным.

"Правительством поддержаны следующие инициативы: увеличено денежное содержание летчиков Военно-воздушных сил. В этом году решается вопрос по увеличению денежного содержания преподавательского состава военных высших учебных заведений до уровня гражданских вузов. Ну и следующая категория военнослужащих – это военные медики. Повышение денежного содержания также рассматривается и поддержано правительством до уровня медработников гражданского сектора. Повышение будет более чем на 30%". Султан Камалетдинов

Он отметил, что конечный размер заработной платы зависит от различных показателей, в том числе от воинского звания, должности, налета и классности.

Ранее Султан Камалетдинов рассказал, что изменилось в казахстанской армии на фоне вооруженного конфликта в Украине, а также высказался о возможности создания в Казахстане частных военных компаний.