Еще одно землетрясение произошло в Таджикистане

Фото: pixabay

Еще одно землетрясение зафиксировали 23 февраля в Таджикистане. Оно произошло в 14:01 по алматинскому времени, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр расположен в 606 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана, сообщает Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК.

Энергетический класс землетрясения 11.0;

Магнитуда MPV 5.0;

Координаты эпицентра 38.21° с.ш. 73.75° в.д;

Глубина 15 км;

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет. 23 февраля подземные толчки зафиксированы в Таджикистане на границе с Китаем в 6:37. В Алматы толчки ощущались в 2-3 балла.

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