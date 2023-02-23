Еще одно землетрясение произошло в Таджикистане
Фото: pixabay
Еще одно землетрясение зафиксировали 23 февраля в Таджикистане. Оно произошло в 14:01 по алматинскому времени, сообщает Zakon.kz.
Эпицентр расположен в 606 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана, сообщает Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК.
- Энергетический класс землетрясения 11.0;
- Магнитуда MPV 5.0;
- Координаты эпицентра 38.21° с.ш. 73.75° в.д;
- Глубина 15 км;
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
23 февраля подземные толчки зафиксированы в Таджикистане на границе с Китаем в 6:37. В Алматы толчки ощущались в 2-3 балла.
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