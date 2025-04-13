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Мир

В Таджикистане произошло землетрясение

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2025 09:52 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,9. Толчки зафиксировали в воскресенье, 13 апреля, в 09:24 по времени Астаны, сообщает Zakon.kz.

По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр землетрясения был расположен на расстоянии свыше 170 километров к юго-востоку от города Худжанд с населением более 198 тысяч человек и в 37 километрах к востоку от таджикского поселка Гарм. Очаг залегал на глубине 16 километров.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

Накануне, 12 апреля, землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали в Пакистане. Эпицентр находился в 19 км к северо-востоку от города Атток с населением около 85,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 39 км.

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Андрей Дюсупов
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