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Стран, отказавшихся от участия в ЧМ-2023 по боксу, стало больше

Бокс Германия Отказ Фото: Instagram/aiba_official
Сборная Германии по боксу стала 10-ой по очереди командой, которая не примет участия в чемпионате мира-2023. Руководство немецкой федерации бокса свое отсутствие объяснила не бойкотом, а подготовкой к отбору на Олимпиаду-2024, сообщает Zakon.kz.

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Как пояснил спортивный директор боксерской ассоциации Германии Михаэль Мюллер, немецкие боксеры не поедут на предстоящий чемпионат мира, передает Sportschau. Причина отсутствия не из-за допуска российских и белорусских спортсменов к турниру под своими национальными флагами, а из-за желания немецкой дружины сосредоточиться на участии в отборочном турнире к Олимпиаде-2024, который пройдет в июне нынешнего года в Кракове (Польша).

Ранее, из-за бойкота отказались от участия в ЧМ-2023 сборные США, Нидерландов Великобритании, Польши, Ирландии, Канады, Швейцарии, Чехии и Швеции. 

Женский ЧМ-2023 пройдет с 15 по 31 марта в Нью-Дели (Индия), а мужской состоится с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан).

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