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Каким странам Казахстан продает яблоки и груши

груши, поставка, торговля Фото: primeminister.kz
В январе-декабре 2022 года Казахстан экспортировал 4,1 тыс. тонн яблок и груш. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в Бюро национальной статистики 23 февраля.

Основные поставки пришлись на Россию (3,1 тыс. тонн – 75% от всего объема), Узбекистан (616,4 тонны) и Беларусь (216,9 тонны). Меньше всего экспортировано в Кыргызстан – 37 тонн. В целом в страны СНГ экспортировано свыше 4 тыс. тонн фруктов.

Казахстан также экспортировал в Монголию 141 тонну яблок и груш.

В Казахстан завезли за этот же период 113,5 тыс. тонн яблок и груш.

Топ-3 поставщиками оказались:

  • Польша – 62 тыс. тонн (54,8% от всего объема импорта),
  • Узбекистан – 17 тыс. тонн,
  • Иран – 10 тыс. тонн.

19 октября 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Алматинскую область отметил, что алматинские яблоки могут по праву стать узнаваемым во всем мире национальным брендом.

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