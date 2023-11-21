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Казахстан продал мяса за рубеж на 118,3 млн долларов

Казахстан продал мяса за рубеж на 118,3 млн долларов Фото: unsplash
В Бюро национальной статистики 21 ноября 2023 года рассказали, сколько тысяч тонн мяса продал Казахстан за рубеж с января по сентябрь, сообщает Zakon.kz.

По данным бюро, за девять месяцев текущего года (январь-сентябрь) из Казахстана экспортировано 42,4 тыс. тонн мяса и мясопродуктов на 121,7 млн долларов, это на 31,5% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года (32,2 тыс. тонн).

"Из них с начала года экспортировано 40,3 тыс. тонн мяса на 118,3 млн долларов, тогда как в прошлом году за этот период экспортировано 30,4 тыс. тонн на 104 млн долларов, рост – на 32,5%", – говорится в сообщении.

В данной категории наибольший объем экспорта наблюдался по замороженному мясу КРС – в 4,4 раза (171 тонна – 2023 год, 38,3 тонн – 2022 год). При этом экспорт охлажденного мяса КРС по сравнению с январем-сентябрем прошлого года снизился на 12,6% (11,8 тыс. тонн – 2023 год, 13,5 тыс. тонн – 2022 год).

"Мясопродуктов за вышеназванный период экспортировано 2 тыс. тонн на общую сумму 3,3 млн долларов, что на 14,2% больше, чем за аналогичный период пошлого года (январь-сентябрь 2022 года – 1,8 тыс. тонн на 3,8 млн долларов)".Бюро нацстатистики

3 ноября 2023 года сообщалось, что цены на мясо и мясные продукты в Казахстане выросли почти на 9% за год. При этом потребление мяса в стране растет. Подробнее здесь.

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