Президент: Алматинские яблоки могут стать национальным брендом в мире

Алматинские яблоки могут по праву стать узнаваемым во всем мире национальным брендом. Об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Алматинскую область 19 октября, сообщает Zakon.kz.

По мнению Токаева, если правильно развивать это направление, то область будет обеспечивать весь Казахстан и даже станет экспортером.

Соседство с Алматы также является одним из благоприятных факторов. На сегодняшний день по моему поручению разрабатывается программа развития продовольственного пояса вокруг мегаполиса. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Успешная реализация проекта будет способствовать динамичному развитию сельского хозяйства, добавил президент.

19 октября Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область. Президент дал поручения по застройке города Конаев.

Токаев поручил разместить ушедшие из России компании рядом с Алматы. Также в Конаеве появится Академгородок.