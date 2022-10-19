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Президент: Алматинские яблоки могут стать национальным брендом в мире

бренд, производство Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Алматинские яблоки могут по праву стать узнаваемым во всем мире национальным брендом. Об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Алматинскую область 19 октября, сообщает Zakon.kz.

По мнению Токаева, если правильно развивать это направление, то область будет обеспечивать весь Казахстан и даже станет экспортером.

Соседство с Алматы также является одним из благоприятных факторов. На сегодняшний день по моему поручению разрабатывается программа развития продовольственного пояса вокруг мегаполиса. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Успешная реализация проекта будет способствовать динамичному развитию сельского хозяйства, добавил президент.

19 октября Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область. Президент дал поручения по застройке города Конаев.

Токаев поручил разместить ушедшие из России компании рядом с Алматы. Также в Конаеве появится Академгородок.

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