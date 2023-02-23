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Какие налоги могут передать в местные бюджеты, рассказал вице-министр нацэкономики

Местным бюджетам хотят передать еще ряд налоговых поступлений Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин 23 февраля на круглом столе в Сенате рассказал о планах по наращиванию доходной части местных бюджетов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Азамат Амрин сообщил, что с учетом сентябрьского поручения главы государства МНЭ продолжит работу по укреплению доходной базы местных бюджетов.

"Сейчас нами прорабатываются различные варианты передачи части крупных налогов, у нас их всего четыре: КПН, НДС, соцналог и ИПН. Вы знаете, что ИПН и соцналог уже в местных бюджетах. По корпоративному подоходному налогу сейчас от малого и среднего бизнеса, теперь мы снижаем пороги и различные варианты есть передачи части КПН от крупного бизнеса. Возможно, как вариант, это НДС от субъектов МСБ. Рассматриваем также вариант передачи налога на добычу полезных ископаемых по общераспространенным полезным ископаемым". Азамат Амрин

Он добавил, что на сегодняшний день из общей налоговой базы поступления в местные бюджеты составляют 35%, что составляет более 5 трлн тенге. В бюджетах второго уровня (областные) аккумулируется 62% от этой суммы, 37% – в бюджетах третьего уровня (районные) и 1% – в органах местного самоуправления (бюджеты четвертого уровня). Распределение этих средств в регионах осуществляется акиматами и маслихатами, исходя из имеющихся потребностей.

23 февраля член Высшей аудиторской палаты Казахстана Юлия Энгель на круглом столе в Сенате озвучила основные проблемы, которые сдерживают эффективность межбюджетных отношений.

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