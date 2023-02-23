В Актюбинской области из-за метели закрыты трассы

В Актюбинской области в связи с метелью и ограниченной видимостью закрыты участки четырех республиканских трасс, сообщает Zakon.kz.

По информации "КазАвтоЖол", на трассе Самара – Шымкент закрыты участки от города Актобе (АЗС "ЭКООйл") до поселка Карабутак и от границы ЗКО до поселка Маржанбулак.

"Закрыт участок трассы Актобе – Орск от села Ш. Калдаякова до границы РФ. Ограничение действует на участке от села Сарыжар до АЗС "Лидер" трассы, а также Актобе – Мартук – граница РФ", – говорится в сообщении.

Движение также приостановлено на двух участках автодороги Актобе – Атырау – граница РФ, на участке от города Актобе до города Кандыагаш и на участке от города Кандыагаш до границы Атырауской области.

Казахстанцев призвали дождаться улучшения погодных условий в целях недопущения чрезвычайных ситуаций.

Более 3,4 млн кубометров снега вывезли из столицы с начала зимы.

