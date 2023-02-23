В Актюбинской области из-за метели закрыты трассы
Фото: "КазАвтоЖол"
В Актюбинской области в связи с метелью и ограниченной видимостью закрыты участки четырех республиканских трасс, сообщает Zakon.kz.
По информации "КазАвтоЖол", на трассе Самара – Шымкент закрыты участки от города Актобе (АЗС "ЭКООйл") до поселка Карабутак и от границы ЗКО до поселка Маржанбулак.
"Закрыт участок трассы Актобе – Орск от села Ш. Калдаякова до границы РФ. Ограничение действует на участке от села Сарыжар до АЗС "Лидер" трассы, а также Актобе – Мартук – граница РФ", – говорится в сообщении.
Движение также приостановлено на двух участках автодороги Актобе – Атырау – граница РФ, на участке от города Актобе до города Кандыагаш и на участке от города Кандыагаш до границы Атырауской области.
Казахстанцев призвали дождаться улучшения погодных условий в целях недопущения чрезвычайных ситуаций.
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