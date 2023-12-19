В трех областях Казахстана закрыли трассы из-за метели и гололеда

Фото: pixabay

В связи с ухудшением погодных условий (проведение работ по очистке проезжей части, снег, метель, ограничение видимости, гололед) введено ограничение движения транспорта, которое действует на 4 участках автодороги республиканского значения в 3 областях, сообщает Zakon.kz.

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