В трех областях Казахстана закрыли трассы из-за метели и гололеда
Фото: pixabay
В связи с ухудшением погодных условий (проведение работ по очистке проезжей части, снег, метель, ограничение видимости, гололед) введено ограничение движения транспорта, которое действует на 4 участках автодороги республиканского значения в 3 областях, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет пресс-служба "КазАвтоЖол".
В Жамбылской области закрыт участок Кенен – с. Кайнар (новый перевал Кордай) – 79 км по трассе Алматы – Ташкент – Термез, 159-238 км.
В Жетысуской области закрыты 2 участка (223 км):
- Ушарал – Достык, 84-184 км, уч. станция Коктума – станция Достык – 100 км.;
- Алматы – Усть-Каменогорск, 287-410 км, уч. г.Талдыкорган – г.Сарканд.
В Кызылординской области закрыт участок г. Аральск – с. Босмандык – 289 км, на трассе Самара– Шымкент 1361-1650 км.
"Ограничение действует для всех видов транспорта. На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 568 единиц техники", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Жетысуской области закрыли часть трассы.
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