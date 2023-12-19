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В трех областях Казахстана закрыли трассы из-за метели и гололеда

закрытые дороги Фото: pixabay
В связи с ухудшением погодных условий (проведение работ по очистке проезжей части, снег, метель, ограничение видимости, гололед) введено ограничение движения транспорта, которое действует на 4 участках автодороги республиканского значения в 3 областях, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет пресс-служба "КазАвтоЖол".

В Жамбылской области закрыт участок Кенен – с. Кайнар (новый перевал Кордай) – 79 км по трассе Алматы – Ташкент – Термез, 159-238 км.

В Жетысуской области закрыты 2 участка (223 км):

  • Ушарал – Достык, 84-184 км, уч. станция Коктума – станция Достык – 100 км.;
  • Алматы – Усть-Каменогорск, 287-410 км, уч. г.Талдыкорган – г.Сарканд.

В Кызылординской области закрыт участок г. Аральск – с. Босмандык – 289 км, на трассе Самара– Шымкент 1361-1650 км.

"Ограничение действует для всех видов транспорта. На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 568 единиц техники", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Жетысуской области закрыли часть трассы.

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Жетысуская область Казавтожол Жамбылская область Казахстан Кызылординская область
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