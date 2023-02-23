Еще одну дорогу в Казахстане закрыли из-за непогоды

В Акмолинской области закрыли часть дороги республиканского значения из-за резкого понижения температуры и гололеда, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации "КазАвтоЖол", 23 февраля с 19:30 закрыто движение для всех видов транспорта на участке трассы Астана – Петропавловск на участке от Астаны до Щучинска.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области в связи с метелью и ограниченной видимостью закрыты участки дорог на четырех республиканских трассах.