Еще одну дорогу в Казахстане закрыли из-за непогоды
Фото: pixabay
В Акмолинской области закрыли часть дороги республиканского значения из-за резкого понижения температуры и гололеда, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации "КазАвтоЖол", 23 февраля с 19:30 закрыто движение для всех видов транспорта на участке трассы Астана – Петропавловск на участке от Астаны до Щучинска.
Ранее сообщалось, что в Актюбинской области в связи с метелью и ограниченной видимостью закрыты участки дорог на четырех республиканских трассах.
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