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Еще одну дорогу в Казахстане закрыли из-за непогоды

зима Фото: pixabay
В Акмолинской области закрыли часть дороги республиканского значения из-за резкого понижения температуры и гололеда, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации "КазАвтоЖол", 23 февраля с 19:30 закрыто движение для всех видов транспорта на участке трассы Астана – Петропавловск на участке от Астаны до Щучинска.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области в связи с метелью и ограниченной видимостью закрыты участки дорог на четырех республиканских трассах.

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Елена Беляева
Казавтожол Акмолинская область
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