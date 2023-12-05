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Еще несколько дорог закрыли в Казахстане из-за непогоды

закрытые дороги Фото: pixabay
Еще семь трасс закрыли в Акмолинской области из-за дождя, гололеда и порывистого ветра, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДЧС региона, 5 декабря с 00:10 закрыто движение для всех видов транспортных средств на участках а/д республиканского значения:

  • Астана – Коргалжын, 19-124 км (Астана – поселок Коргалжын);
  • Щучинск – Зеренда, 0-77 км (город Щучинск – село Зеренда).

С 00:15 закрыто движение на участке трассы а/д Астана – Петропавловск, 18-234 км (Астана – Щучинск).

С 00:30 закрыто движение для всех видов транспортных средств на участке а/д республиканского значения:

  • Астана – Кабанбай батыра – Киевка – Нура – Темиртау, 16-51 км (город Косши – граница Карагандинской области);
  • Астана – Ерейментау – Шидерты, 16-200 км (Астана – гр. Павлодарская области).

С 01:00 закрыто движение на участке дороги республиканского значения Екатеринбург – Алматы, 1292-1353 км (поселок Жибек Жолы – граница Карагандинской области).

С 01:30 закрыто движение для всех видов транспортных средств на участке а/д республиканского значения Астана – Петропавловск, 234-304 км (Щучинск – Кокшетау).

Ранее сообщалось, что в Астане и 13 областях страны на 5 декабря объявлено штормовое предупреждение. Затем в Акмолинской области закрыли 4 трассы. После в регионе закрыли еще две трассы.

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