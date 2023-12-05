Еще несколько дорог закрыли в Казахстане из-за непогоды
Как пишет пресс-служба ДЧС региона, 5 декабря с 00:10 закрыто движение для всех видов транспортных средств на участках а/д республиканского значения:
- Астана – Коргалжын, 19-124 км (Астана – поселок Коргалжын);
- Щучинск – Зеренда, 0-77 км (город Щучинск – село Зеренда).
С 00:15 закрыто движение на участке трассы а/д Астана – Петропавловск, 18-234 км (Астана – Щучинск).
С 00:30 закрыто движение для всех видов транспортных средств на участке а/д республиканского значения:
- Астана – Кабанбай батыра – Киевка – Нура – Темиртау, 16-51 км (город Косши – граница Карагандинской области);
- Астана – Ерейментау – Шидерты, 16-200 км (Астана – гр. Павлодарская области).
С 01:00 закрыто движение на участке дороги республиканского значения Екатеринбург – Алматы, 1292-1353 км (поселок Жибек Жолы – граница Карагандинской области).
С 01:30 закрыто движение для всех видов транспортных средств на участке а/д республиканского значения Астана – Петропавловск, 234-304 км (Щучинск – Кокшетау).
Ранее сообщалось, что в Астане и 13 областях страны на 5 декабря объявлено штормовое предупреждение. Затем в Акмолинской области закрыли 4 трассы. После в регионе закрыли еще две трассы.
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